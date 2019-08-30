Видео: Авиасалон МАКС-2019 открылся в Жуковском для всех желающих

Международный авиакосмический салон (МАКС-2019) открылся для посетителей. В Жуковском для гостей подготовили множество сюрпризов. Работает шатер центра подготовки космонавтов, где можно примерить скафандр. Ну и самая ожидаемая часть салона — выступление пилотажных групп. В первый день на уникальную выставку пришли около 40 тысяч человек. Чем удивляли гостей. Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова о самом интересном на МАКС. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские пилоты впервые написали текст на небе облаками из масла.