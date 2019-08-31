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День знаний: какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге

, 0:06 Эфирная новость 25

Тысячи школьников вновь сядут за парты в разных регионах страны. Позволит ли погода провести праздничные линейки на улице?

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

День знаний в Москве и Петербурге обещает быть ясным и солнечным. О погоде на 2 сентября рассказали в российском Гидрометцентре. После полудня воздух в столицах прогреется до летних 26 градусов. Но тепло будет с самого утра, уже во время школьных линеек.

А вот на Дальнем Востоке и в Сибири День знаний будет прохладным, кое-где пройдут небольшие дожди. Меньше всего повезло жителям Урала — там ночью перед вторым сентября ожидаются заморозки.

Возможно, теплый сентябрь повлиял и на депутатов. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Госдуме предложили продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября. Мотивируют инициаторы это тем, что многие экзамены заканчиваются только к началу июля, и, соответственно, на отдых остается всего лишь два месяца.

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