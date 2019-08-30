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  4. Видео: В центре Алмазова прошла торжественная церемония посвящения в студенты

Видео: В центре Алмазова прошла торжественная церемония посвящения в студенты

, 18:43 Эфирная новость 29

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила первокурсников с началом учебного года.

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Фото, видео : Almazovcentre.ru, 5-tv.ru

В медицинском исследовательском центре имени Алмазова сегодня посвящали в студенты будущих врачей… Впервые учреждение науки по поручению президента реализует образовательную программу «Лечебное дело». В центре будут готовить специалистов нового формата, владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний. Из тысячи абитуриентов конкурсный отбор прошли 120 юношей и девушек. Первокурсников поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы приняли ответственное решение посвятить свою жизнь очень благородной, очень светлой миссии — лечить и спасать людей. Уверена, что избрав в качестве Альма-матер центр Алмазова, вы сделали абсолютно правильный выбор», — заявила Валентина Матвиенко.

Центр Алмазова обладает передовой научной и клинической базой. Студенты смогут уже с первых курсов начать практику, а также попробовать свои силы в исследовательской работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Матвиенко на форуме «Территория смыслов» рассказала, как быть счастливым человеком.

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