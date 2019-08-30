Видео: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале рассказал о фильме «К звездам»

На Венецианском кинофестивале что ни день, то громкая премьера. Космический блокбастер «К звездам» представлял лично Брэд Питт — исполнитель главной роли. И вроде бы такие ленты, хоть и собирают большую кассу в кинотеатрах, при этом не нацелены на большие награды.

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Но критики уверены, что этот фильм точно один из претендентов на «Оскар». Что легло в основу картины, Брэд Питт рассказал эксклюзивном интервью корреспонденту МИЦ «Известия» Николаю Никулину. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в эксклюзивном интервью актер Брэд Питт поделился размышлениями, которые легли в основу роли в фильме «К звездам». Ее, кстати, критики оценивают как серьезную заявку на «Оскар».