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  4. «Тайного мужа» Марии Мироновой потрясла новость о беременности актрисы

«Тайного мужа» Марии Мироновой потрясла новость о беременности актрисы

, 19:07 Фото 114

Врач-онколог Дмитрий Барановский не смог сдержать чувств после известия о скором пополнении в семье артистки.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Так называемый «тайный муж» актрисы Марии Мироновой — врач-онколог Дмитрий Барановский — надеется, что его бывшая любовь забеременела от достойного человека. Об этом он заявил в беседе с KP.RU.

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Известие о беременности 46-летней артистки разошлось по сети буквально пару дней назад. В этом Миронова призналась сама в одном из постов в Instagram, рассказав о том, какой прекрасный период сейчас переживает. Журналисты поспешили связаться с одним из якобы экс-возлюбленных актрисы, чтобы расспросить его, что он думает по этому поводу. Как выяснилось, Барановский желает Марии Мироновой счастья, хоть и до сих пор жалеет об окончании их отношений.

«Когда вчера узнал о ее беременности, это просто перевернуло весь мой мир. Как все могло так быстро случиться? Маша никогда не торопилась. А тут уже успела выйти замуж и забеременеть!» признался мужчина.

Его роман с артисткой, по словам Дмитрия Барановского, длился около года — с конца 2015-го по осень 2016-го. Все началось с обычной переписки по телефону, затем они встретились лично и больше не расставались. Ради Мироновой Барановский даже ушел от супруги — оперной певицы Анны Барановской. Однако, увы, их отношениям было не суждено сложиться. Все завершилось из-за взаимной ревности, говорит мужчина.

KP.RU

При этом одна из близких подруг актрисы, которая попросила не называть ее имя, отрицает факт романа между врачом-онкологом и Марией Мироновой. Женщина считает, что таким образом он решил пропиариться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании артистки в беременности.

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