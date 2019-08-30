«Боролась сильно»: Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов о своей умершей жене

Звезда телепроекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов в беседе с 5-tv.ru рассказал о своей умершей супруге. Первый главный редактор издания «ELLE декор» Наталья Почечуева скончалась 24 августа от острого лейкоза в одной из германских клиник. По словам артиста, его супруга до конца боролась со страшной болезнью.

«Это вот именно то бытие, в которое нас выбрасывают помимо нашей воли наши родители. Мы же никого не просим появиться на свет. Также и уходим без подключения собственной воли, но Наташа боролась очень сильно и это самый мощный человек, которого я знал в жизни… По энергии, по всему, по решению задач, связанных с чем бы то ни было», — сказал Сергей Пахомов.

Участник «Битвы экстрасенсов» добавил, что для него это был мощнейший опыт и сейчас его состояние жесткое и беспощадное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется квартира «короля эпизодов», актера Александра Числова. Еще после смерти старшей сестры актер поделился своими опасениями по поводу недвижимости с племянницей Светланой.