  1. Пятый канал
  4. Лана Дель Рей выпустила новый альбом — слушать

Лана Дель Рей выпустила новый альбом — слушать

, 19:28 19

В студийный альбом под названием Norman F*****g Rockwell вошли 14 треков.

Фото : Lana Del Rey

Американская певица Лана Дель Рей выпустила шестой студийный альбом под названием Norman F*****g Rockwell. В него вошли 14 треков, записанных на стыке ретро-попа и серф-рока. Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, который также сотрудничает с Лорд и Тейлор Свифт.

«Правильно!»: Лена Миро поддержала Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»

Название альбома певица, по ее словам, посвятила некому отличному исполнителю, считающего себя «дерьмом».

«Я часто сталкиваюсь с такими людьми, и они просто говорят и говорят о себе, ну а я просто отвечаю: „Ага, да“. В этом есть их небольшая заслуга», цитирует Лану Дель Рей Spin.com.

На обложке пластинки артистка запечатлена вместе с внуком Джека Николсона — Дюком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лана Дель Рей и Джаред Лето сыграли отвязных влюбленных в рекламе Gucci.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

19:49
Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в якутской тайге
19:40
Как живут и чем занимаются русские в Африке?
19:28
Лана Дель Рей выпустила новый альбом — слушать
19:19
В Петербурге учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив
19:07
«Тайного мужа» Марии Мироновой потрясла новость о беременности актрисы
18:49
Владимир Бортко снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге

Сейчас читают

Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа
«Боролась сильно»: Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов о своей умершей жене
«Правильно!»: Лена Миро поддержала Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги