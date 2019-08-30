Американская певица Лана Дель Рей выпустила шестой студийный альбом под названием Norman F*****g Rockwell. В него вошли 14 треков, записанных на стыке ретро-попа и серф-рока. Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, который также сотрудничает с Лорд и Тейлор Свифт.
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Название альбома певица, по ее словам, посвятила некому отличному исполнителю, считающего себя «дерьмом».
На обложке пластинки артистка запечатлена вместе с внуком Джека Николсона — Дюком.
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