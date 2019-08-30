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Жительница Подмосковья выбросила новорожденную дочь на стройке

, 22:25 158

Женщину задержали охранники и вызвали на место полицейских.

Фото : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Жительница подмосковного поселка Измайлово в Ленинском районе пыталась избавиться от новорожденной дочери, оставив малышку в сумке около гаражей возле строящегося дома. Как стало известно 5-tv.ru, 24-летнюю уроженку Тверской области заметили охранники.

При попытке скрыться они задержали женщину и вызвали на место происшествия полицию. К слову, горе-мамаша родила девочку 25 августа.

На данный момент известно, что малышка жива. О ее состоянии здоровья информации нет. В произошедшем разбираются полицейские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь звезды испанского футбола Луиса Энрике умерла от рака.

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