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  4. Дочь звезды испанского футбола Луиса Энрике умерла от рака

Дочь звезды испанского футбола Луиса Энрике умерла от рака

, 13:54 Фото 72

О смерти девятилетней Ксаны сообщил отец девочки — бывший футболист и главный тренер сборной Испании и клуба «Барселона».

Фото : Jose Miguel Fernandez / www.globallookpress.com

В семье бывшего футболиста и тренера сборной Испании и клуба «Барселона» Луиса Энрике случилось горе — умерла его девятилетняя дочь. Об этом звезда испанского футбола сообщил на своей странице в Twitter.

Twitter @LUISENRIQUE21

«Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой», — написал Энрике.

Он поблагодарил персонал больниц, где лечилась его дочь, и волонтеров за помощь. Футбольный мир потрясло трагическое известие из семьи Энрике. Друзья и коллеги тренера написали скорбные послания.

«Вся наша поддержка и любовь тебе и твоей семье. Нет слов, но мы всегда рядом с тобой», — написал капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос.

Трагедию с Луисом Энрике разделили испанские футболисты Николас Пареха, Давид Сильва, Альваро Мората и многие другие. Не остался в стороне и его самый известный бывший подопечный — аргентинский форвард «Барселоны» Леонель Месси.

Луис Энрике загадочно оставил пост главного тренера сборной Испании весной 2019 года. Специалист привез команду на игру с Мальтой 25 марта. После звонка супруги тренер срочно вылетел в Барселону, а его подменил ассистент. Следующие месяцы Энрике также провел вне команды, а в июне он объявил об уходе из команды. Все это время отец был с дочерью, однако публично не заявлял о тяжелом недуге ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти красноярской школьницы в Турции. Родители девочки обвиняют турецких врачей в краже органов.

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