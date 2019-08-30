  1. Пятый канал
  4. Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге

Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге

, 23:35 Видео 68

Оперная дива вместе с мужем прислушалась к совету певца и отправилась в Ельцин Центр.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов выступили с концертом в Екатеринбурге в пятницу, 30 августа. Хороший друг звездного семейства — Филипп Киркоров порекомендовал чете посетить местный Ельцин Центр. Оттуда оперная дива опубликовала в Instagram множество фотографий и видео.

Екатерина Шпица поведала поклонникам о своем серьезном заболевании

«Побег в 1991… Жуткое время для нас было, и в Ельцин Центр шла с предубеждением… — напрасно! Там очень интересно и познавательно. Какая бы она ни была — это наша история», — поделилась знаменитость.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

На одном из видео Анна Нетребко и ее приятели угощаются в Ельцин Центре необычным мороженым в форме голов: Маяковский из клюквы; череп из черники и ванильный Железный человек.

«Я ничего есть не буду, потому что кто-то же должен будет отвезти их в больницу!» — прокомментировал происходящее Юсиф Эйвазов.

Поклонники оценили чувство юмора супруга Анны Нетребко и посоветовали оперной певице прислушиваться к мужу.

«Страшное мороженое. И кто сообразил такое делать? Просто безобразие!»

«Анна, не ешьте что попало! Юсиф — молодец!»

«Ужас, пошлятина, до чего дошел прогресс…» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загорелая Нетребко освежилась в бассейне, попивая мохито.

Читайте также

+20° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

0:37
«Муж планирует устроить мне ДТП»: Найдено письмо принцессы Дианы
0:22
«Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку
0:06
День знаний: какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге
23:51
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении — видео
23:35
Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге
23:21
МИД России обеспокоен ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией

Сейчас читают

Екатерина Шпица поведала поклонникам о своем серьезном заболевании
Любовь и секс: почему в паре страсть и желание начинают угасать
Россия пригласит Владимира Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги