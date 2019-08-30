Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов выступили с концертом в Екатеринбурге в пятницу, 30 августа. Хороший друг звездного семейства — Филипп Киркоров порекомендовал чете посетить местный Ельцин Центр. Оттуда оперная дива опубликовала в Instagram множество фотографий и видео.

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«Побег в 1991… Жуткое время для нас было, и в Ельцин Центр шла с предубеждением… — напрасно! Там очень интересно и познавательно. Какая бы она ни была — это наша история» , — поделилась знаменитость.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

На одном из видео Анна Нетребко и ее приятели угощаются в Ельцин Центре необычным мороженым в форме голов: Маяковский из клюквы; череп из черники и ванильный Железный человек.

«Я ничего есть не буду, потому что кто-то же должен будет отвезти их в больницу! » — прокомментировал происходящее Юсиф Эйвазов.

Поклонники оценили чувство юмора супруга Анны Нетребко и посоветовали оперной певице прислушиваться к мужу.

«Страшное мороженое. И кто сообразил такое делать? Просто безобразие!»

«Анна, не ешьте что попало! Юсиф — молодец!»

«Ужас, пошлятина, до чего дошел прогресс…» — написали фолловеры.

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