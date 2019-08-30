Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов выступили с концертом в Екатеринбурге в пятницу, 30 августа. Хороший друг звездного семейства — Филипп Киркоров порекомендовал чете посетить местный Ельцин Центр. Оттуда оперная дива опубликовала в Instagram множество фотографий и видео.
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На одном из видео Анна Нетребко и ее приятели угощаются в Ельцин Центре необычным мороженым в форме голов: Маяковский из клюквы; череп из черники и ванильный Железный человек.
Поклонники оценили чувство юмора супруга Анны Нетребко и посоветовали оперной певице прислушиваться к мужу.
«Страшное мороженое. И кто сообразил такое делать? Просто безобразие!»
«Анна, не ешьте что попало! Юсиф — молодец!»
«Ужас, пошлятина, до чего дошел прогресс…» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загорелая Нетребко освежилась в бассейне, попивая мохито.