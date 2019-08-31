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Airbus A-320 аварийно приземлился в Южно-Сахалинске после отказа навигации

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Работа системы была восстановлена за десять минут до посадки.

Фото : www.globallookpress.com / Soeren Stache

Airbus A-320 авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске в аэропорту имени Чехова после того, как командир сообщил диспетчерам об обнаружении технической неисправности во время полета.

Самолет утром в субботу, 31 августа, выполнял рейс из Владивостока в административный центр Сахалинской области. На борту находилось 149 человек, включая шесть членов экипажа.

По тревоге были подняты все экстренные службы воздушной гавани.

«По информации командира воздушного судна, в 09:37 (03:37 по московскому времени) работа радионавигационного оборудования была полностью восстановлена. В 09:49 (03:49 по московскому времени) самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался», — заявил в региональном МЧС.

Известно, что обратный рейс до Владивостока задерживается как минимум на два часа. По предварительной информации, данный борт останется на земле. Возможно, что пассажирам для перелета будет предоставлен другой самолет.

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