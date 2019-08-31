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Пушков поглумился над новым главой МИД Украины из-за слов о Донбассе

, 9:34 Видео 27

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике откровенно не понял заявление Вадима Пристайко, который «пообещал» разрешить конфликт в восточной части Украины за полгода.

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Фото, видео : Twitter @Alexey_Pushkov, Facebook @UkraineMFA, Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поглумился над новым министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, который «пообещал» разрешить конфликт в Донбассе за полгода. По мнению Пушкова, такое заявление является мало того, что амбициозным, так еще и сомнительным.

«Для начала Киеву надо выполнить первый и второй пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения», — съязвил он в записи в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Также представитель Совфеда припомнил в записи «заслуги» предыдущего главы МИД Украины — Павла Климкина, который читал соглашения, заключенные между странами, «с конца». Алексей Пушков настоятельно порекомендовал Вадиму Пристайко не повторять таких ошибок.

Новый глава министерства Незалежной был назначен 29 августа. До Пристайко данный пост в течение пяти лет занимал Климкин, который «прославился» благодаря своим частым русофобским заявлениям. Например, незадолго до ухода в отставку экс-глава ведомства «пригрозил» России «новой волной давления».

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