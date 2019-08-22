Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выдвинул собственные условия возвращения России в «большую восьмерку», сообщает URA.RU.

Мария Захарова в своем посте указала на ошибки, которые допустил глава Незалежной в своих тезисах. Дипломат отметила, что Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв».

«Дипломатия — это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения — средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может „вновь занять свое место в повестке дипломатии“», — написала Мария Захарова.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что РФ принимает участие в «высокой дипломатии», где наивысшей международной площадкой является Совет безопасности ООН.

«Если под „высокой дипломатией“ Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить», — отметила Мария Захарова.

В завершении публикации, дипломат добавила, что МИД РФ ждет «сигналов» от украинских властей, причем не в социальных сетях, а в реальности.

Мария Захарова добавила, что намерена время от времени давать консультации Владимиру Зеленскому, пока он не сформирует штат внешнеполитического ведомства своей страны.

«Буду в ас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось, как всегда, хотя и по-братски » , — заключила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8. По мнению президента Украины, только при исполнении Москвой этого и еще ряда условий можно говорить о возвращении РФ в «большую восьмерку».