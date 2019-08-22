Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выдвинул собственные условия возвращения России в «большую восьмерку», сообщает URA.RU.
Мария Захарова в своем посте указала на ошибки, которые допустил глава Незалежной в своих тезисах. Дипломат отметила, что Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв».
Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что РФ принимает участие в «высокой дипломатии», где наивысшей международной площадкой является Совет безопасности ООН.
В завершении публикации, дипломат добавила, что МИД РФ ждет «сигналов» от украинских властей, причем не в социальных сетях, а в реальности.
Мария Захарова добавила, что намерена время от времени давать консультации Владимиру Зеленскому, пока он не сформирует штат внешнеполитического ведомства своей страны.
«Буду в
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8. По мнению президента Украины, только при исполнении Москвой этого и еще ряда условий можно говорить о возвращении РФ в «большую восьмерку».