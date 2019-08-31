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Младшая сестра Ким Кардашьян накачала себе губы-вареники

, 8:30 Фото 377

Фотографией американская теледива поделилась в своем Instagram-аккаунте, чем вызвал шквал критики со стороны подписчиков.

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Фото, видео : Instagram @khloekardashian

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои в свои 35 лет сделала уже несколько пластических операций, изменив себя до неузнаваемости. Она избавилась от лишнего веса, перекрасилась в блондинку и полностью перекроила черты лица.

А недавно Хлои снова закачала филлеры в губы, из-за чего они стали похожи на вареники. Результатом Кардашьян поделилась в своем Instagram-аккаунте, где у нее уже более девяноста миллионов подписчиков.

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Instagram @khloekardashian

Пользователи раскритиковали Хлои, назвав ее Франкенштейном из-за огромного количества пластики. Однако после негативных высказываний в ее адрес Кардашьян ограничила возможность комментирования на своей странице.

Известно, что Хлоя изменила себе форму носа, удалила жировые отложения в области щек, заполнила лицо филлерами, исправила форму подбородка, сделала лиипосакцию и увеличила губы.

Ранее Хлои Кардашьян показала, что такое рай на земле. Американская теледива опубликовала на своей странице Instagram нежное фото.

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