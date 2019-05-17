Известная американская теледива и бизнесвумен Хлои Кардашьн очаровала поклонников очередным снимком на своей странице в Instagram. В своем микроблоге девушка опубликовала нежное фото, на котором запечатлена вместе со своим сыном на морском побережье.

На снимке Хлои позирует в черном облегающем наряде, подчеркивающем все достоинства ее фигуры, в частности, ее безупречную талию. Волосы теледивы заплетены в косички. Она внимательно смотрит на своего малыша, который рядом играет в песке.

«Нашла рай», — заметила под публикацией Кардашьян.

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Романтический снимок теледивы собрал множество восторженных комментариев. Подписчики девушки признались, что ей удалось создать идеальную композицию фотографии, которая не только вызывает восхищение, но и вдохновляет.

«Вы у всех вызываете вдохновение».

«Шикарно!»

«Великолепная женщина!»

«Пляжный рай», — написали пользователи.

Instagram @khloekardashian

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хлои Кардашьян поразила поклонников дерзким образом.