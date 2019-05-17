Известная американская теледива и бизнесвумен Хлои Кардашьн очаровала поклонников очередным снимком на своей странице в Instagram. В своем микроблоге девушка опубликовала нежное фото, на котором запечатлена вместе со своим сыном на морском побережье.
На снимке Хлои позирует в черном облегающем наряде, подчеркивающем все достоинства ее фигуры, в частности, ее безупречную талию. Волосы теледивы заплетены в косички. Она внимательно смотрит на своего малыша, который рядом играет в песке.
«Нашла рай», — заметила под публикацией Кардашьян.
«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать
Романтический снимок теледивы собрал множество восторженных комментариев. Подписчики девушки признались, что ей удалось создать идеальную композицию фотографии, которая не только вызывает восхищение, но и вдохновляет.
«Вы у всех вызываете вдохновение».
«Шикарно!»
«Великолепная женщина!»
«Пляжный рай», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хлои Кардашьян поразила поклонников дерзким образом.