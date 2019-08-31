  1. Пятый канал
  4. Антон Макарский откровенно рассказал, за что наказывает детей

Антон Макарский откровенно рассказал, за что наказывает детей

, 16:33 Фото 269

Актер признался, какие вещи в поведении малышей недопустимы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @makarskie

Известный российский актер Антон Макарский, прослывший примерным семьянином, рассказал, какие вещи в поведении его детей недопустимы. Вместе с супругой — певицей Викторией — он воспитывает шестилетнюю Марию и четырехлетнего Ивана.

Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее на прогулке

Главное правило, по словам артиста, состоит в том, чтобы брат и сестра не жаловались друг на друга. А если все же ссоры избежать не удалось, то родители придумывают наказание сразу для обоих. При этом Макарский отметил, что по-настоящему строгим отцом его назвать нельзя.

«Я в дедушку — очень сентиментальный. И с годами это прогрессирует», рассказал актер в беседе со StarHit.

Также Антон Макарский признался, что не хочет, чтобы его дети знали обо всех нюансах его работы в кино и в театре. Например, он пока не придумал, как в будущем объяснить Марии и Ивану постельные сцены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Макарская не в восторге от пластической хирургии.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

17:25
Женщина с коляской была сбита на остановке в Петербурге вылетевшим на тротуар авто
17:13
Гендиректор TEZ Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет
17:07
Известный кинорежиссер Сергей Соловьев так и не оправился после смерти сына
16:49
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
16:33
Антон Макарский откровенно рассказал, за что наказывает детей
16:16
Участника несанкционированной акции обвинили в нападении на полицейского

Сейчас читают

«Покруче бати»: Нагиев опубликовал редкое фото сына и поздравил его с юбилеем
Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну
«Вылитый дедушка»: Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги