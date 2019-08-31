Антон Макарский откровенно рассказал, за что наказывает детей

Известный российский актер Антон Макарский, прослывший примерным семьянином, рассказал, какие вещи в поведении его детей недопустимы. Вместе с супругой — певицей Викторией — он воспитывает шестилетнюю Марию и четырехлетнего Ивана.

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Главное правило, по словам артиста, состоит в том, чтобы брат и сестра не жаловались друг на друга. А если все же ссоры избежать не удалось, то родители придумывают наказание сразу для обоих. При этом Макарский отметил, что по-настоящему строгим отцом его назвать нельзя.

«Я в дедушку — очень сентиментальный. И с годами это прогрессирует», — рассказал актер в беседе со StarHit.

Также Антон Макарский признался, что не хочет, чтобы его дети знали обо всех нюансах его работы в кино и в театре. Например, он пока не придумал, как в будущем объяснить Марии и Ивану постельные сцены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Макарская не в восторге от пластической хирургии.