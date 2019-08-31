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Один человек погиб, восемь пострадали при нападении с ножом во Франции

, 19:07 Видео 55

Поножовщина произошла во французской коммуне Виллербан под Лионом вечером в субботу, 31 августа.

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Фото, видео : Estelle Ruiz / www.globallookpress.com, Twitter @Khas_sf, YouTube @ Conan Le barbare

Один человек погиб, восемь пострадали в результате вооруженного нападения, которое произошло во французской коммуне Виллербан под Лионом вечером в субботу, 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на одной из станций метро. Одного нападавшего, который резал людей ножом сотрудникам полиции удалось задержать. Второй смог скрыться с места преступления. О мотивах злоумышленников пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии, которая произошла на перекрестке проспекта Кузнецова и улица Маршала Казакова днем в субботу, 31 августа. Женщина с коляской была сбита на остановке вылетевшим на тротуар авто.

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