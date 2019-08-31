Камера видеонаблюдения сняла ДТП, в котором Lada сбила на тротуаре женщину с коляской

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения. На записи запечатлен момент ДТП, произошедшего в Красносельском районе Петербурга около 17 часов в субботу, 31 августа. Отечественный автомобиль после ДТП на перекрестке отбросило на тротуар, где машина по инерции сбила женщину с коляской, стоявшую около автобусной остановки. ЧП произошло на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова.

На записи видно, как на перекрестке столкнулись два авто: каршеринговый Renault и Lada 2114. От удара отечественное авто буквально отлетело на тротуар. Машина буквально проехала по коляске. Сообщается, что ребенок не пострадал. А вот 30-летняя женщина была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Также есть информация, что пострадал и водитель Lada. Вместе с тем, по словам очевидцев, водитель каршеринговой иномарки с места аварии скрылся. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области.