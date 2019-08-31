«Однажды… в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино в России

Фильм «Однажды…в Голливуде» стал самым успешным творением Квентина Тарантино в России за последние 15 лет. Вышедшая в прокат 8 августа картина собрала более миллиарда рублей, а кассовые сборы за первый уикенд превысили 460 миллионов, сообщает «Экономика сегодня».

Для сравнения, фильм «Убить Билла-2», вышедший на экраны в 2004 году, когда начала вестись статистика отечественного бокс-офиса, собрал почти 89 миллионов рублей. «Город грехов» годом позднее — около 59 миллионов рублей, «Бесславные ублюдки» в 2009 году — всего 192 миллиона, в «Джанго освобожденный» в 2013 году 484 миллиона рублей. Даже с поправкой на инфляцию показатели значительно отстают от «Однажды…в Голливуде», главные роли в котором исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Кинокритики связывают такой успех фильма с грамотной рекламной компанией и приездом в Россию самого режиссера.

Ранее 5-tv.tu писал, что зрители обнаружили в новой картине Квентина Тарантино серьезный ляп.