Нинидзе попрощалась с летом пикантным фото

Нино Нинидзе более чем недвусмысленно намекнула на характер ее отношений с Максимом Виторганом, который, впрочем, и так ни у кого не вызывает сомнений. В последний день лета актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором видны лишь загорелые ноги сидящей в машине женщины и крепкая мужская рука межу ними.

«Это лето… я промолчу. Очень внутри. Спасибо», — подписано фото.

Instagram @ninosha13

Роман между артистами, похоже, стремительно развивается. Буквально несколько месяцев назад оба развелись и стали часто появляться на публике вместе. Однако вместе жить пара пока не решается. Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях Нино Нинидзе опубликовала в соцсетях объявление о поиске квартиры.