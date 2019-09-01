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Нинидзе попрощалась с летом пикантным фото

, 0:31 Фото 53

У поклонников не возникло сомнений, что рука, по-хозяйски лежащая на загорелом женском бедре, принадлежит Максиму Виторгану.

Фото : Instagram @ninosha13

Нино Нинидзе более чем недвусмысленно намекнула на характер ее отношений с Максимом Виторганом, который, впрочем, и так ни у кого не вызывает сомнений. В последний день лета актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором видны лишь загорелые ноги сидящей в машине женщины и крепкая мужская рука межу ними.

«Это лето… я промолчу. Очень внутри. Спасибо», — подписано фото.

Instagram @ninosha13

Роман между артистами, похоже, стремительно развивается. Буквально несколько месяцев назад оба развелись и стали часто появляться на публике вместе. Однако вместе жить пара пока не решается. Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях Нино Нинидзе опубликовала в соцсетях объявление о поиске квартиры.

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