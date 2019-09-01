«Папа, ты замечательный!»: Лиза Галкина призналась отцу в любви по-французски

На фан-странице дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное архивное видео. На кадрах видно, как Лиза изучает французский язык с приглашенным преподавателем. Несмотря на юный возраст, девочка весьма неплохо изъясняется.

Учитель разговаривает с Лизой только на французском языке, не используя русский. Но дочь Галкина и Пугачевой все понимает и старательно выполняет задания преподавателя. А тот снимает ее на видео, чтобы потом показать запись Максиму.

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В конце девочка призналась отцу в любви.

«Папа, ты замечательный!» — воскликнула Лиза.

Также фанатов детей Пугачевой и Галкина порадовали еще одним трогательным видео. В кадре Лиза подходит к маме и спрашивает у нее, можно ли ей сделать прическу. На что Примадонна соглашается, а вот Гарик категорически против такой затеи, так как он считает, что мама и так красивая.

Подписчики в очередной раз восхитились сообразительностью и обаянием маленьких Лизы и Гарри и оставили множество восторженных слов в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото.