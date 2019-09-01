  1. Пятый канал
  4. «Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото

«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото

, 7:08 Фото 41 365

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина появился снимок с модного показа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

Лиза и Гарри Галкины стали кумирами миллионов почитателей таланта своих родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — едва ли не раньше своего рождения. У них появились десятки фан-страниц в социальных сетях, на которых поклонники обмениваются свежими и архивными фотографиями близнецов.

Настя Ивлеева в бикини записала неудачное видео в бассейне

Так, на одной из таких страниц, посвященной Лизе Галкиной, появилась фотография девочки в свадебном платье. Судя по всему, Лиза участвовала в каком-то модном показе — за спиной у нее виднеется подиум. Сама дочь Пугачевой наряжена в очаровательное белое платье со шлейфом. Рукава наряда украшены цветами, а образ дополняют фата и букет белых роз.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Многие поклонники пришли в восторг от миловидности ребенка. Однако некоторых смутило то, что маленькая девочка примерила на себя «взрослый» образ. Сторонники такого мнения аргументировали это тем, что примерять свадебный наряд, не готовясь к свадьбе — плохая примета.

«Красиво, но рановато»;

«Рановато детям свадебные платья одевать. Не стоит искушать судьбу», — сетуют суеверные поклонницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина произвела фурор, появившись на публике в платье с цветочным принтом.

Читайте также

+11° Днём +23°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

8:44
Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2» — видео
8:32
«Папа, ты замечательный!»: Лиза Галкина призналась отцу в любви по-французски
8:30
В Техасе при стрельбе погибли пятеро — подробности и кадры с места
8:21
Поляки: Россия «не заинтересована в исторической правде»
8:01
«Огонь!»: Юлия Снигирь постриглась накануне Венецианского кинофестиваля — фото
7:57
«Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде

Сейчас читают

Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов
«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото
«Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги