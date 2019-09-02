Путин прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, как и обещал ранее, прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область. Об этом сообщает РИА Новости. Известно, что глава государства совершит остановку по пути в Монголию.

По данным пресс-службы Кремля, в Иркутской области Путин планирует проверить ход восстановительных работ и организацию начала учебного процесса. Кроме того президент проведет совещание, на котором будут обсужден вопрос предоставления жиль пострадавшим от наводнения.

В план поездки также входит посещение школы в Тулуне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в ходе предыдущей поездки в Иркутскую область резко раскритиковал работы по ликвидации последствий паводка в регионе. После совещания президент пообещал приехать в начале сентября, чтобы лично посмотреть, как выполнены его поручения.