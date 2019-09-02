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В Южной Калифорнии закрыты школы и объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

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Пятибалльный ураган должен накрыть американский штат в ближайшие дни, а пока он постепенно покидает Багамские острова.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Orit Ben-Ezzer

Пятибалльный ураган «Дориан» в ближайшие дни достигнет берегов штата Южная Каролина. Губернатор Генри Макмастер объявил эвакуацию с полудня понедельника, 2 сентября. Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами.

Эвакуировать планируется около 830 тысяч человек.

«После обстоятельных консультаций с местными чиновниками управления по чрезвычайным ситуациям округа и теми, кого вы видите здесь сегодня, я объявляю обязательную эвакуацию, начиная с полудня в понедельник, 2 сентября. Пункт номер два — школы и правительственные учреждения. Я издаю второе распоряжение о закрытии всех школ и государственных учреждений. Это начинается во вторник, 3 сентября. Они останутся закрытыми. Как долго? До дальнейшего уведомления», — заявил губернатор.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после Багамских островов ураган развернулся на север и направился в сторону штатов Джорджия и Южная Каролина.

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