Дым и взрывы: болельщики ЦСКА оторвались в Туле

Дым, взрывы и беспорядки. Так прошел визит фанатов футбольного клуба ЦСКА в Тулу. Перед матчем с местным «Арсеналом» московские болельщики перекрыли движение по одной из центральных улиц.

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Разгоряченная толпа двинулась в сторону стадиона. Этого фанатам армейцев показалось мало: в ход пошли взрыв пакеты, дымовые шашки и петарды.

По словам очевидцев гости вели себя довольно агрессивно. Наиболее буйные болельщики до стадиона так и не дошли. За нарушения порядка их задержала полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 на стадионе «Открытие Арена».