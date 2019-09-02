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Дым и взрывы: болельщики ЦСКА оторвались в Туле

, 7:14 Эфирная новость 27

Агрессивные фанаты прошлись по одной из центральных улиц перед матчем с местным «Арсеналом».

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Виталий Белоусов

Дым, взрывы и беспорядки. Так прошел визит фанатов футбольного клуба ЦСКА в Тулу. Перед матчем с местным «Арсеналом» московские болельщики перекрыли движение по одной из центральных улиц.

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Разгоряченная толпа двинулась в сторону стадиона. Этого фанатам армейцев показалось мало: в ход пошли взрыв пакеты, дымовые шашки и петарды.

По словам очевидцев гости вели себя довольно агрессивно. Наиболее буйные болельщики до стадиона так и не дошли. За нарушения порядка их задержала полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 на стадионе «Открытие Арена».

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