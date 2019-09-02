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  4. Видео: танцовщица умерла на сцене от взрыва пиротехники

Видео: танцовщица умерла на сцене от взрыва пиротехники

, 6:07 Видео 119

Неправильно сработавшая пиротехника унесла жизнь артистки, выступавшей с коллективом в Испании.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Ezra Acayan, facebook @ChileObservador

В Испании танцовщица скончалась в результате выступления. 30-летняя женщина получила травмы из-за взрыва пиротехники на сцене во время концерта.

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Известно, что погибшую звали Джоана Сайнс, она была участницей труппы оркестра Super Hollywood. По словам очевидцев происшествия, во время выступления что-то пошло не так с пиротехникой. По задумке, на сцене должны были сработать две ракеты с огненными фонтанами. Однако во время концерта вышла осечка — вместо того, чтобы выстрелить вверх, одна из ракет сработала под углом и угодила Джоане в живот.

До приезда «скорой» помочь танцовщице пытались врачи, которые пришли на шоу в числе зрителей. Однако несмотря на все усилия, спасти женщину не удалось — танцовщица скончалась в больнице через двое суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как австралийская танцовщица устроила пожар, пытаясь впечатлить зрителей.

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