«Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России

С 1 сентября вступили в силу нововведения, которые повлияют на жизнь многих россиян.

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Так участники ДТП смогут оформить аварию через портал госуслуг. Для этого необходимо иметь приложение «Мобильный помощник ОСАГО».

А призывники теперь имеют право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от службы в армии. Кроме того, военным срочной службы разрешается демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка.

В силу вступили новые правила продажи билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Продавать теперь их смогут либо сами организаторы, либо официальные посредники. Причем наценка не должна быть более десяти процентов от стоимости билетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения в ЕГЭ ждут 11-классников в 2020 году.