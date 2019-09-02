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  4. «Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России

«Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России

, 8:44 Эфирная новость 28

С 1 сентября вступили в силу изменения в ряде сфер жизни россиян.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

С 1 сентября вступили в силу нововведения, которые повлияют на жизнь многих россиян.

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Так участники ДТП смогут оформить аварию через портал госуслуг. Для этого необходимо иметь приложение «Мобильный помощник ОСАГО».

А призывники теперь имеют право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от службы в армии. Кроме того, военным срочной службы разрешается демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка.

В силу вступили новые правила продажи билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Продавать теперь их смогут либо сами организаторы, либо официальные посредники. Причем наценка не должна быть более десяти процентов от стоимости билетов.

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