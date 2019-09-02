Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод

Супруга Андрея Григорьева-Аполлонова — Марина Банкова — подала на развод. Паре дали некоторое время на примирение, однако, если этого не произойдет, брак будет расторгнут уже 10 сентября. Об этом сообщает Starhit.

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Весной 2019 года вокалист группы «Иванушки-International» публично заявил о том, что разъехался с супругой. Однако певец утверждал — разводиться семейная пара, прожившая в браке 16 лет, точно не будет.

« Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! » — сказал тогда знаменитость.

Однако оказалось в браке Андрея Григорьева-Аполлонова не так уж все и «зашибись». 34-летняя Марина Банкова уже не скрывает новых любовных отношений с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Недавно влюбленные слетали в романтическое путешествие в США.

У Андрея Григорьева-Аполлонова и Марины Банковой в браке родились двое сыновей: 15-летний Иван и 11-летний Артемий. Пока неизвестно, с кем из родителей дети останутся после развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о проблемах в семье.