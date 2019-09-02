Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод

Супруга Андрея Григорьева-Аполлонова — Марина Банкова — подала на развод. Паре дали некоторое время на примирение, однако, если этого не произойдет, брак будет расторгнут уже 10 сентября. Об этом сообщает Starhit.
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
Весной 2019 года вокалист группы «Иванушки-International» публично заявил о том, что разъехался с супругой. Однако певец утверждал — разводиться семейная пара, прожившая в браке 16 лет, точно не будет.
«
Однако оказалось в браке Андрея Григорьева-Аполлонова не так уж все и «зашибись». 34-летняя Марина Банкова уже не скрывает новых любовных отношений с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Недавно влюбленные слетали в романтическое путешествие в США.
У Андрея Григорьева-Аполлонова и Марины Банковой в браке родились двое сыновей: 15-летний Иван и 11-летний Артемий. Пока неизвестно, с кем из родителей дети останутся после развода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о проблемах в семье.