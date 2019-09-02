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  4. Сбивший детей в Москве на Porsche не имел водительских прав

Сбивший детей в Москве на Porsche не имел водительских прав

, 12:40 Эксклюзивное видео 126

Мужчина даже не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, и скрылся с места происшествия.

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Фото, видео : Риа Новости /Илья Питалев, 5-tv.ru

Мужчина, сбивший школьников на Porsche в Москве, не имел водительских прав. По данным РЕН ТВ, за рулем находился Илья А., а автомобиль принадлежал его другу.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 сентября. Мальчики семи и десяти лет катались на самокатах по тротуару на выезде одного из дворов на Коломенской улице, когда водитель иномарки буквально протаранил их. Мужчина даже не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, и скрылся с места происшествия.

В результате один ребенок был госпитализирован. Помощь другому медики оказали на месте.

Как рассказывал 5-tv.ru, злоумышленника нашли и задержали по горячим следам.

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