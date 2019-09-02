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  4. Столичная полиция задержала сбившего двоих детей водителя Porsche

Столичная полиция задержала сбившего двоих детей водителя Porsche

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Мужчина доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств ДТП на Коломенской улице в Москве.

Фото : Demian Stringer / www.globallookpress.com

Водитель люксового Porsche, который вечером в воскресенье, 1 сентября, сбил двоих детей на Коломенской улице в Москве, задержан столичными сотрудниками полиции.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что пострадали двое мальчиков семи и десяти лет, которые катались на самокате по тротуару у выезда из двора. Сбивший их водитель тут же скрылся с места ДТП. Момент наезда зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Свидетели сообщили, что данный Porsche регулярно видели во дворе рядом с местом происшествия. Он каждый день паркуется неподалеку.

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