Столичная полиция задержала сбившего двоих детей водителя Porsche

Водитель люксового Porsche, который вечером в воскресенье, 1 сентября, сбил двоих детей на Коломенской улице в Москве, задержан столичными сотрудниками полиции.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что пострадали двое мальчиков семи и десяти лет, которые катались на самокате по тротуару у выезда из двора. Сбивший их водитель тут же скрылся с места ДТП. Момент наезда зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Свидетели сообщили, что данный Porsche регулярно видели во дворе рядом с местом происшествия. Он каждый день паркуется неподалеку.