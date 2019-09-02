Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник, 2 сентября, на своей странице в Facebook сообщил об уходе в отставку.

« Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом „Грузинской мечты“ (правящая партия — Прим. ред.) и преданным солдатом нашей страны », — цитирует Мамуку Бахтадзе ТАСС.

Согласно Конституции Грузии, после заявления премьера об отставке, правительство страны в полном составе автоматически уходит вместе с ним. Действующие министры будут исполнять свои обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина.

Также в своем посте грузинский политик выразил благодарность своему предшественнику Георгию Квирикашвили за работу на благо страны и пожелал удачи будущему премьеру.

Причины своей отставки Мамука Бахтадзе пообещал озвучить позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп уволил помощницу из-за обидных высказываний о его дочерях.