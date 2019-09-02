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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

, 12:42 Видео 72

Политик объявил об уходе с поста на своей странице в Facebook.

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Фото, видео : ТАСС/Georgian Prime Minister'S Offi, /Elmar Kremser/SVEN SIMON, /Kay Nietfeld, /Andreas Arnold, Риа Новости /Стрингер

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник, 2 сентября, на своей странице в Facebook сообщил об уходе в отставку.

«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом „Грузинской мечты“ (правящая партия — Прим. ред.) и преданным солдатом нашей страны», — цитирует Мамуку Бахтадзе ТАСС.

Согласно Конституции Грузии, после заявления премьера об отставке, правительство страны в полном составе автоматически уходит вместе с ним. Действующие министры будут исполнять свои обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина.

Также в своем посте грузинский политик выразил благодарность своему предшественнику Георгию Квирикашвили за работу на благо страны и пожелал удачи будущему премьеру.

Причины своей отставки Мамука Бахтадзе пообещал озвучить позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп уволил помощницу из-за обидных высказываний о его дочерях.

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

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