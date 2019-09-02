Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник, 2 сентября, на своей странице в Facebook сообщил об уходе в отставку.
«
Согласно Конституции Грузии, после заявления премьера об отставке, правительство страны в полном составе автоматически уходит вместе с ним. Действующие министры будут исполнять свои обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина.
Также в своем посте грузинский политик выразил благодарность своему предшественнику Георгию Квирикашвили за работу на благо страны и пожелал удачи будущему премьеру.
Причины своей отставки Мамука Бахтадзе пообещал озвучить позднее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп уволил помощницу из-за обидных высказываний о его дочерях.