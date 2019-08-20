«Жара!» Алена Водонаева свела подписчиков с ума томным видео

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева порадовала поклонников новым «горячим» видео в Instagram. Звезда опубликовала кадры с фотосессии из Калифорнии, пишет Утро.ру.

В коротком мини на тонких бретелях знаменитость эротично двигается под пальмой, прикладывая то руку, то ветку к груди и томно закатывая глаза. Все это действие происходит под песню «Никому, ни за что, никогда» группы «Динамит».

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

«Мне тут напомнили этим видео о том, что скоро будут классные фотки из LA. Я уже и забыла про все съемки, которые там были», — подписала видео звезда.

Поклонники оценили жаркий ролик Водонаевой и поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях:

«Такая б порно звезда из тебя вышла»

«О, опять один секс, секс, секс. Иногда хочется быть мужиком, не своди с ума!»

«Ты богиня, очень привлекательная»;

«Алена! Такая красивая такая космически сексуальная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Алена Водонаева похвасталась фигурой а-ля Кардашьян.