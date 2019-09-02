Что известно о состоянии Александра Розенбаума?

Популярный певец и композитор Александр Розенбаум в реанимации. Этим утром артист перенес сложную многочасовую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в столичной больнице.

По некоторым данным, у него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. В окружении Розенбаума при этом уверяют — операция плановая, здоровью артиста уже ничего не угрожает, на графике выступлений вынужденная пауза не отразится.

Ближайший концерт, как заявлено, пройдет в 20-х числах сентября в Петербурге. Позволит ли состояние здоровья певца выйти на сцену — большой вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Розенбаум госпитализирован в Москве.