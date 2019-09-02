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  4. Александр Розенбаум госпитализирован в Москве

Александр Розенбаум госпитализирован в Москве

, 13:45 586

Народный артист РФ находится на лечении в одной из московских клиник.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Как стало известно 5-tv.ru, 67-летний Народный артист РФ Александр Розенбаум госпитализирован в одну из московских клиник. 1 сентября музыкант прямо в больнице, где проходит лечение от тяжелого заболевания, почувствовал себя плохо.

В медицинское учреждение вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у артиста произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Представители Александра Розенбаума не подтверждают информацию о его госпитализации. О состоянии популярного певца и композитора пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Ургант и Александр Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе.

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