Александр Розенбаум госпитализирован в Москве

Как стало известно 5-tv.ru, 67-летний Народный артист РФ Александр Розенбаум госпитализирован в одну из московских клиник. 1 сентября музыкант прямо в больнице, где проходит лечение от тяжелого заболевания, почувствовал себя плохо.

В медицинское учреждение вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у артиста произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Представители Александра Розенбаума не подтверждают информацию о его госпитализации. О состоянии популярного певца и композитора пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Ургант и Александр Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе.