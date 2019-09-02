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Поклонники восхищены идеальной фигурой сестры Жанны Фриске

, 20:20 Фото 2 042

33-летняя Наталья опубликовала в соцсетях несколько фото с пляжей Шри-Ланки.

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Фото, видео : Instagram @friske_natalia

Младшая сестра Жанны Фриске устроила себе кратковременный отпуск на Шри-Ланке и похвасталась в Instagram результатами усердных тренировок в спортзале. 33-летняя Наталья опубликовала сразу несколько пляжных снимков, на которых демонстрирует идеально подтянутую фигуру в белом купальнике.

Instagram @friske_natalia

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Поклонники младшей Фриске, которая, как и покойная Жанна, выступала одно время с группой «Блестящие», поспешили порадовать ее комплиментами.

«Ооо, не зря все эти сториз про зал были!»

«Какая фигура!»

«Шикарная!»

«Стройняшка, симпатулька», — восхищаются комментаторы.

Как пишет Teleprogramma.pro, Наталья Фриске любит проводить время на Шри-Ланке, недавно она даже поселилась было на острове, открыв там вместе с мужем кафе, однако заведение пришлось закрыть, поскольку вне сезона оно оказалось убыточным. Тем не менее, бизнес-леди собирается снова открыть его, но позже. В этот раз, по данным издания, Фриске приехала на курорт всего на пять дней. Оставив сцену, бывшая певица работает в одном из столичных салонов красоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес на Шри-Ланке рассорил Наталью Фриске с супругом Сергеем Вшивковым и пара, прожившая в браке семь лет, собралась разводиться. Однако позже сама Наталья опровергла эту информацию.

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