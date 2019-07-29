Почему сестра Жанны Фриске разводится с мужем после семи лет брака?

Наталья Фриске подала на развод с супругом — Сергеем Вшивковым. Решение о разрыве отношений далось обеим сторонам очень тяжело. О причинах расставания пары после семи лет брака рассказала подруга сестры певицы Жанны Фриске.

Влюбленные переехали на Шри-Ланку и там занялись бизнесом. Семейство открыло на острове небольшой бар. После этого все в их отношениях пошло наперекосяк. Подруга сестры Жанны Фриске утверждает — супруги стали ссориться все чаще. Дойдя до точки кипения Наталья заявила — она подает документы на развод.

Подруга Фриске утверждает — проблем в финансовых вопросах у супругов нет. Вшивков уже съехал из их общей квартиры и ни на что не претендует. В распавшемся семейном союзе так и не появилось детей.

Instagram @friske_natalia

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Наталья и Сергей сыграли свадьбу в 2013 году. Жанна Фриске не смогла присутствовать на главном празднике любимой сестры, потому что уже проходила интенсивное лечение от рака в Америке. Однако певица тепло и трогательно поздравила родственницу с замужеством по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске подозревает Шепелева в продаже имущества.