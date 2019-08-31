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  4. Сенатор от Иркутской области Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольном казино

Сенатор от Иркутской области Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольном казино

, 21:27 Видео 53

У корреспондента РЕН ТВ диагностирован вывих руки.

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Фото, видео : Council.gov.ru, 5-tv.ru

Сенатор и лидер коммунистов от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на съемочную группу РЕН ТВ после вопроса о подпольном казино, сообщается на сайте телеканала.

Корреспондент Евгения Могилевская спросила чиновника о его возможной причастности к незаконному игорному бизнесу в Улан-Удэ, после чего Мархаев схватил девушку и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон. В тот же момент помощники сенатора толкали оператора телеканала, не давая ему вести съемку.

В результате у Могилевской диагностирован вывих руки, а у оператора — ушиб. Пострадавшие уже обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ, вопреки законодательству РФ, под прикрытием букмекерской деятельности действует казино. В помещении посетители, не маскируясь, сидят за игровыми автоматами. Несмотря на то, что активисты уже наведывались в этот клуб и доводили до общественности информацию о происходящем, заведение по-прежнему открыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине неизвестные в масках ранили хозяина игорного зала и обчистили кассу.

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