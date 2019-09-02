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  4. Победители конкурса «Лидеры России» спасли на Эльбрусе 17-летнего альпиниста

Победители конкурса «Лидеры России» спасли на Эльбрусе 17-летнего альпиниста

, 23:08 Эфирная новость 35

Накануне вечером школьник отстал от своего отряда, заблудился в пургу и ему стало плохо от нехватки кислорода.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Ольга Смольская

Победителям конкурса управленцев Лидеры России пришлось поработать спасателями на вершине Эльбруса. Во время восхождения группа обнаружила одиннадцатиклассника — без сознания, с переохлаждением и почти без пульса.

17-летний парень накануне вечером отстал от своего отряда, заблудился в пургу и ему стало плохо от нехватки кислорода.

«Первая радость была, что мы поняли, что он живой. Он там лежал со вчерашнего дня. И, как потом уже выяснилось, ничего не помнил с момента, как он попал в пургу и потерялся. Непонятно, как так получилось, что команда, с которой он шел, оставила его одного. Это, конечно, недопустимая история в альпинизме и вообще в жизни, а в альпинизме особенно», — рассказал о спасении генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Инструкторы-альпинисты и победители конкурса Лидеры России спустили пострадавшего на руках с высоты более пяти с половиной тысяч метров и передали профессиональным спасателям. Походы в горы — это всегда проверка на прочность и умение работать в команде, — подчеркивают организаторы конкурса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе участников «Россия — страна возможностей» в мировом бизнес-чемпионате.

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