В Венеции в разгаре один из самых престижных мировых кинофестивалей. Особый ажиотаж вызвала премьера «Нового папы» Пауло Соррентино — это продолжение нашумевшего «Молодого папы» с Джудом Лоу в главной роли.

Главные премьеры 2 сентября в материале Николая Никулина из Венеции.

Самый политический день на фестивале. Состоялись сразу два громких показа, причем довольные дерзких по содержанию. Это «Прачечная» Стивена Содерберга о панамском досье и «Новый папа» Паоло Соррентино.

Содерберг, автор «Друзей Оушена», любит в своем кино показывать язык миру капитализма. Не случайно многие его картины — об ограблении казино. «Прачечная» по стилю больше похожа на манифест, сделанный в форме актерского капустника: в главных ролях Мэрил Стрип, Антонио Бандерас, Гари Олдман! Это такая игривая экранизация книги Джейка Бернштейна, рассказывающей об оффшорных счетах крупных политиков.

Почему вдруг на, казалось бы, аполитичном фестивале показали такое кино? Видимо, все-таки злободневность важнее качества. И да — фильм «Прачечная» довольно неудачный.

«Мы живем во времена новостной гонки. Мы пытаемся уследить за всем, что происходит. Наш фильм рассказывает об этом в развлекательной, быстрой, веселой форме, используя черный юмор. Это преступление не без пострадавших, многие пострадавшие — журналисты», — заявила на пресс-конференции Мэрил Стрип.

А сколько злободневности в сериале «Новый папа»! Это сиквел знаменитого «Молодого папы» о ватиканском закулисье: дескать, знайте, даже Папа Римский любит вишневую газировку! Вот такое простодушное богословие… от Джуда Лоу.

К нему здесь, в Венеции, столько внимания, что не до философии.

«Скажите, как бы вы ответили на вопрос Достоевского: если Бога нет, то все дозволено?» — прозвучал вопрос из зала.

«Вы такие вопросы задаете. Я спал всего три часа. О, Господи, ладно… Ну, я думаю, что он знал, о чем говорил. Я думаю, что и если есть Бог, все точно также дозволено. Вот мой ответ», — постарался все же сформулировать актер.

Продолжение сериала вызвало большой ажиотаж еще весной. Когда на съемках Папа Римский ехал не на белом Mercedes, как обычно, а на российском черном УАЗике. Режиссер только на фестивале признался — он даже не знал что это российское авто. Просто на выбор ему предоставили три машины и ему больше всех понравилась эта.

К команде присоединился Джон Малкович. Но все сделано по прежнему рецепту: режиссерский перфекционизм, выраженный в симметричных кадрах, прекрасная Италия, изящная Венеция, сногсшибательный Джуд Доу. Посмотрите только на этот щегольской трейлер!

Соррентино снимал сериал и на Лидо в Венеции — в месте, где ежегодно проходит тот самый Венецианский Фестиваль. Вот ирония: Джуд Лоу прогуливается по пляжу ровно так, как это делают приезжающие сюда голливудские актеры. И кино тут никого не волнует. Увидеть бы звезду и устоять на ногах!

«Кажется, я его немного даже вижу. Но столько людей, тяжело рассмотреть. Я, правда, не смотрел „Молодого папу“, просто мимо проходил», — говорит местный житель по имени Людовико.

И вот еще в копилку острых политических фильмов — состоялась премьера картины с Кристен Стюарт «Сиберг» об американской актрисе Джин Сиберг, за которой следило ФБР из-за связи с активистами «Черной пантеры». Стюарт в последнее время самая высокооплачиваемая актриса. Не потому ли, что снимается в довольно тенденциозных фильмах?