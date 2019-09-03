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Теннисист Надаль признался, что не думает о предстоящей свадьбе

, 7:17 34

Звезда мирового тенниса женится осенью 2019 года на Мальорке.

Фото : Panoramic / www.globallookpres.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что мыслями далек от предстоящей свадьбы с Марией Франциской Перелло.

В интервью американскому телеканалу ESPN вторая ракетка мира подтвердил, что свяжет себя узами брака 19 октября на Мальорке. Рафа добавил, что сейчас очень занят работой, а именно выступлением на Открытом чемпионате США.

«Я не очень вовлечен в подготовку к свадьбе. Конечно, это очень важно. Со мной консультировались. Но у меня много работы на US Open», — заявил Надаль.

В четвертьфинале американского турнира испанец сыграет с Диего Себастьяном Шварцманом из Аргентины. Встреча состоится 3 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Серены Уильямс подло подшутил над Марией Шараповой на трибунах US Open.

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Теннисист Надаль признался, что не думает о предстоящей свадьбе

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