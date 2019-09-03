Теннисист Надаль признался, что не думает о предстоящей свадьбе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что мыслями далек от предстоящей свадьбы с Марией Франциской Перелло.
В интервью американскому телеканалу ESPN вторая ракетка мира подтвердил, что свяжет себя узами брака 19 октября на Мальорке. Рафа добавил, что сейчас очень занят работой, а именно выступлением на Открытом чемпионате США.
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В четвертьфинале американского турнира испанец сыграет с Диего Себастьяном Шварцманом из Аргентины. Встреча состоится 3 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Серены Уильямс подло подшутил над Марией Шараповой на трибунах US Open.