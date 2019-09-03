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  4. СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу в ДНР 1 сентября

СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу в ДНР 1 сентября

, 10:32 Видео 42

Под огонь артиллерийских орудий попали представители ОБСЕ и фотокорреспондент российского издания.

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Фото, видео : ТАСС/Петренко Степан, СК РФ

Следственный комитет установил причастность украинского военнослужащего к обстрелу мирных граждан в самопровозглашенной Донецкой народной республике 1 сентября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет об обстреле, под который попали представители миссии ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» — все они, как и мирные жители попавшего под огонь региона, не участвовали в вооруженном конфликте. В Следственном комитете рассказали, что сотрудникам ведомства удалось установить причастность к артобстрелу командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гантова.

В настоящее время СК РФ продолжает работу в рамках уголовного дела, которое в связи с произошедшим было возбуждено по статье 356 УК РФ — «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обстрел, под который попали представители ОБСЕ, велся из гранатометов.

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