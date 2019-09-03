Злоумышленник изнасиловал и сбросил с 27-метрового моста молодую девушку в Сочи

Молодую девушку изнасиловали, ограбили и сбросили с 27-метрового моста. Трагедия произошла поздно вечером 30 августа в Сочи.

По предварительной информации, 24-летняя девушка поздно вечером возвращалась с работы. Она планировала добраться до дома своего молодого человека, но решила сэкономить на такси и пройтись пешком, сообщает РЕН-ТВ.

Тело девушки с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом, высота которого составляет 27 метров. Телефона и дамской сумочки рядом с погибшей найдено не было. Согласно записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении сотрудников полиции, девушку тайно преследовал мужчина в одежде с капюшоном. Дождавшись момента, когда рядом с жертвой не было других людей, неизвестный напал на нее. В завершение своих действий преступник сбросил тело девушки с моста.

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