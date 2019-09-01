В Саратове мужчина избавился от двухмесячной дочери с врожденной патологией

Полиция задержала жителя Саратова по подозрению в убийстве двухмесячной дочери. Об этом сообщают «Известия».

По предварительным данным, 26-летняя супруга подозреваемого ушла в магазин, оставив маленькую дочь и двухлетнего сына под присмотром 38-летнего отца. Мужчина взял переноску с младенцем и отправился на чердак. Там подозреваемый, по версии следствия, зарезал ребенка.

По данному факту сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство малолетнего». В совершении убийства мужчина уже признался органам опеки, которые посетили семью. Он заявил, что ребенок тяжело дышал, и ему пришлось «ножом облегчить ему дыхание».

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Возможной причиной убийства могли стать проблемы со здоровьем дочери — девочка родилась недоношенной с врожденной патологией. Мужчине грозит пожизненное заключение под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что долги довели мать до убийства годовалого сына в Башкирии. Женщина задушила своего ребенка, а после закопала во дворе дома. Затем она позвонила в полицию и сообщила, что малыш бесследно исчез из кроватки пока она спала.