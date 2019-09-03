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  4. Опасную радиацию обнаружили в одном из садов Кузбасса

Опасную радиацию обнаружили в одном из садов Кузбасса

, 11:00 Эфирная новость 18

В городе Мариинске суд вынес решение о приостановке работы детского учреждения.

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Фото, видео : ТАСС/Сивков Петр, 5-tv.ru

В городе Мариинск Кемеровской области из-за превышения уровня радиации срочно закрыли детский сад.

В игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы обнаружена критическая концентрация радона. По данным экспертов, уровень опасного газа в четыре раза выше допустимого.

Продукты распада радона могут привести к раку легких и развитию лейкозов. Сейчас эксперты выясняют, как радиоактивный газ мог попасть в помещение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 12 тысяч россиян ежегодно заболевают раком из-за вредного производства.

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