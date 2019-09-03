Видео буксировки яхты, потерпевшей бедствие в Финском заливе

Видео буксировки яхты на Ленинградскую пристань Кронштадта, которая утром 3 сентября получила пробоину в Финском заливе, публикует 5-tv.ru.

В МЧС сообщили, что на борту в тот момент находился один человек, он не получил никаких повреждений.

Изначально катер вышел из Крестовского яхт-клуба, через какое-то время сел на мель. Капитан сам вызвал подмогу — частную организацию «Первая спасательная служба», сотрудники которой откачали воду из трюма.

Стоимость яхты даже в текущем состоянии с дыркой — 300 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что изначально появилась информация о троих пострадавших в результате этого ЧП.