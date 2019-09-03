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  4. Суды вынесли первые приговоры участникам массовых беспорядков в Москве

Суды вынесли первые приговоры участникам массовых беспорядков в Москве

, 19:55 Эфирная новость 18

Еще двум фигурантам Егору Жукову и Сергею Фомину сами следователи попросили изменить меру пресечения и перевести из-под стражи под домашний арест.

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Фото, видео : ТАСС/Григорьев Максим, 5-tv.ru

Российский Следственный комитет снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, после изучения показаний свидетелей и данных с камер видеонаблюдения уголовное преследование прекращено.

Однако сегодня суды вынесли и первые приговоры, отправив в колонию тех, кто распылял в полицейских газ и угрожал детям силовиков. Дмитрий Вахницкий расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурант «дела 27 июля», распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде.

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