День Агафона Огуменника: какие запреты и суеверия таит в себе 4 сентября

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Светлана Шевченко
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В народе это день связывают с именем христианского мученика, пострадавшего за веру.

День Агафона Огуменника: какие запреты и суеверия таит в себе 4 сентября

Фото: Clutch.ua

4 сентября в народе почитается как день Агафона Огуменника — христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру. Раньше считалось, что именно в этот день по селам и деревням гуляет дух леса. Согласно поверьям, если не защитить амбары от лешего, он развяжет снопы и раскидает сено.

Чтобы защититься от проделок лесного духа, в старину мужчины надевали тулупы наизнанку, вокруг головы повязывали полотенце, а амбары очерчивали кругом, за который запрещалось выходить. Перед этим ритуалом крестьяне молились святому Агафону.

Так как 4 сентября напрямую связывали с лесным духом, дурной приметой в этот день считалось оказаться в лесу. Считалось, что леший обязательно отомстит человеку, вторгнувшемуся на его территорию, и постарается навредить. Чтобы не навлечь на себя иные беды, также рекомендуется не дарить и не принимать подарки. Особенно важно в день Агафона Огуменника совершать добрые дела от чистого сердца — они обязательно вернутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 4 сентября празднуется День специалиста по ядерному обеспечению России.

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