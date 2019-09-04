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  4. Звезда «Папиных дочек» Леонов стал дедушкой

Звезда «Папиных дочек» Леонов стал дедушкой

, 9:17 229

У сына легендарного Евгения Леонова родился внук.

Фото : Известия / Александр Казаков

Радостное событие произошло в семье Андрея Леонова. Актер, приобретший популярность после главной роли в сериале «Папины дочки», стал дедушкой — об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

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Новорожденному мальчику дали имя Мио — сын Леонова, Евгений, вместе с женой уже много лет живут в Швеции. В этой стране мужчина создал семью со шведкой по имени Лина.

В семье не спешат загадывать на будущее и отвечать на вопрос, продолжит ли малыш актерскую династию — культовый советский актер Евгений Леонов приходится Мио прадедушкой, да и его отец тоже окончил театральный институт и занялся постановкой спектаклей и участием в них.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены.

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