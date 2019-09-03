  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены

Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены

, 12:26 Фото 67

Первый ребенок звездной пары появился на свет летом 2018 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @tarasov23

Тема:
Ольга Бузова 586

Экс-игрок футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью. Оказывается, его супруга — модель Анастасия Костенко — уже долгое время находится в «интересном положении». Трогательные снимки спортсмена в компании жены с округлившимся животиком вызвали немало восторгов среди поклонников звездного семейства.

Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — подписал пост знаменитость.

Instagram @tarasov23

Первый ребенок Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появился на свет летом 2018 года. Родители назвали малышку нежным именем Милана. О том, кто родится у модели на этот раз — пара не сообщила. Поклонники очень обрадовались известию о рождении второго ребенка в семье футболиста. Фанаты оставили множество поздравительных сообщений под его публикацией и пожелали Анастасии Костенко легких родов.

Однако радостную новость об очередном пополнении в семье Тарасова омрачили комментарии, в которых пользователи соцсети упоминали Ольгу Бузову — известную экс-супругу футболиста.

«Кому-то песни петь, кому-то детей рожать»;

«Водица застрелится», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов показал жену в домашней одежде.

Тема:
Ольга Бузова 586
1 сент
Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе
1 сент
Фанаты ожесточенно обсуждают новый лук Бузовой, в котором она пришла в ресторан
29 авг
«Бабушкины трусы»: Ольгу Бузову подняли на смех подписчики
29 авг
Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов
29 авг
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой
28 авг
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
28 авг
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России
28 авг
«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой
27 авг
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото
25 авг
«Я хочу»: Ольга Бузова на Бали мечтает о мужчине — фото

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

12:42
«Какой вы уполномоченный?» Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену — видео
12:35
Новые подробности инцидента с госпитализацией женщины, пострадавшей во время секса
12:26
Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены
12:23
Операция «Расхламление» или бесценное старье! Вещи с антресолей, которые стоят безумных денег
12:20
Обновление старушки: Sony перезапускает PlayStation 3
12:05
С терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек

Сейчас читают

«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ
«Учителя унижали меня!»: Наталья Рудова о школьных годах
Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги