Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены

Экс-игрок футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью. Оказывается, его супруга — модель Анастасия Костенко — уже долгое время находится в «интересном положении». Трогательные снимки спортсмена в компании жены с округлившимся животиком вызвали немало восторгов среди поклонников звездного семейства.

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«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — подписал пост знаменитость.

Instagram @tarasov23

Первый ребенок Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появился на свет летом 2018 года. Родители назвали малышку нежным именем Милана. О том, кто родится у модели на этот раз — пара не сообщила. Поклонники очень обрадовались известию о рождении второго ребенка в семье футболиста. Фанаты оставили множество поздравительных сообщений под его публикацией и пожелали Анастасии Костенко легких родов.

Однако радостную новость об очередном пополнении в семье Тарасова омрачили комментарии, в которых пользователи соцсети упоминали Ольгу Бузову — известную экс-супругу футболиста.

«Кому-то песни петь, кому-то детей рожать»;

«Водица застрелится», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов показал жену в домашней одежде.