И коня на скаку остановит: женщина накричала на медведя и спасла свою жизнь

Жительнице Якутии чудом удалось избежать смерти. Огромный медведь напал на хрупкую женщину прямо во время ее дежурства на складе посреди ночи. Вокруг — ни души, звать на помощь некого! Настоящий кошмар! Единственное, что было в «арсенале» сторожа — это голос.

Медведь сейчас питается ягодами. Больше нечем — утки оперились и улетели, а ему мясо нужно, вот и идет к людям. Такой медведь очень опасен, он ничего не боится.

Руслан Смыков познакомился с героиней, которой удалось обратить в бегство косолапого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведи атаковали жителей Кузбасса.